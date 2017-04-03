В Кузбассе крановщик оборвал ЛЭП напряжением в 10 тысяч вольт и выжил

КЕМЕРОВО, 3 апр — РИА Новости. Водитель крана остался жив после того как оборвал провод линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 киловольт и лишил электроснабжения четыре населенных пункта в Беловском районе Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") — "Кузбассэнерго — РЭС".
По данным энергетиков, инцидент произошел в минувшие выходные.
Оперативно-выездная бригада энергетиков в течение полутора часов восстановила оборванный участок провода длиной около 70 метров. Для обеспечения электроснабжения социальных объектов сельского поселения задействовали три резервных источника питания.
По факту нарушения законодательства и нанесения ущерба "Кузбассэнерго — РЭС" подано заявление в полицию, наряд которой также вызывали на место происшествия.
"Соблюдение правил проведения работ вблизи электроустановок — обязанность каждой строительной организации или предприятия, связанного с такими работами. Руководитель организации должен заранее позаботиться о получении разрешения на любого рода манипуляции в охранной зоне ЛЭП. Представитель энергетиков в таком случае будет контролировать действия работников и водителей спецтехники, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения энергообъектов", — пояснили в компании.