В Кузбассе уволенный сотрудник из мести порубил топором 39 бочек с ГСМ

КЕМЕРОВО, 3 апр — РИА Новости. Житель кузбасского города Белово предстанет перед судом за месть своему бывшему работодателю — он обвиняется в том, что порубил топором 39 бочек с моторным маслом на складе угольного предприятия, откуда его ранее уволили, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, преступление произошло в ноябре 2016 года. О порче имущества в полицию заявил представитель одного из угольных разрезов.

"Ночью на территорию предприятия проникли неизвестные лица и топором порубили 39 бочек с моторным маслом, которое вытекло на землю. Причиненный ущерб от действий злоумышленников составил свыше 750 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Через три дня после инцидента в отделение полиции с повинной явился 32-летний местный житель. Оказалось, что мужчина ранее работал на угольном предприятии, но из-за возникшего конфликта со службой безопасности был уволен.

"По его словам, после этого он несколько раз пытался официально трудоустроиться, но, получая отрицательную характеристику с прежнего места работы, ему отказывали. Находясь в состоянии опьянения, он взял топор и отправился на бывшее место работы. Ночью, пройдя на территорию склада ГСМ, он порубил бочки с моторным маслом, после чего скрылся", — уточнили в ГУМВД.

Материалы дела с обвинительным заключением направили на рассмотрение в Беловский городской суд. Максимальные санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.