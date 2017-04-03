На Кубани больница выплатит 250 тысяч рублей за неверное лечение ребенка

СОЧИ, 3 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Больница на Кубани заплатит по решению суда 250 тысяч рублей за неправильное лечение ребенка, получившего осложнения после перелома костей, сообщила прокуратура Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, 9-летняя девочка, упавшая с велосипеда, была госпитализирована в травматологическое отделение МБУЗ "Тимашевская ЦРБ". У ребенка был диагностирован закрытый перелом нижней трети левой плечевой кости со смещением. Однако лечение было проведено неверно, и ребенок получил осложнение, отмечает ведомство.

"В день госпитализации несовершеннолетней проведено сопоставление фрагментов кости после перелома с наложением гипсовой повязки, однако врачом-рентгенологом условное смещение фрагментов на контрольных рентгенограммах не описано, а лечащим врачом-травматологом последнее верно не интерпретировано, что привело к выбору неверной тактики дальнейшего лечения ребенка и посттравматической вирусной деформации левого локтевого сустава", — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с центральной районной больницы материального и морального вреда в пользу пострадавшей несовершеннолетней. При этом в отношении заведующего травматологическим отделением МБУЗ "Тимашевская ЦРБ" правоохранительными органами проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

"Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с организации взыскана сумма в размере более 250 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Лечение ребенка продолжается в ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница".