В Иваново локализовали пожар в цехе по производству перчаток

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Пожарные локализовали в 13.00 мск возгорание, распространившееся на площади 600 квадратных метров в цехе по производству перчаток в Иваново, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МЧС области.

"Площадь пожара составила 600 квадратных метров, в 13.00 пожар локализован", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пропавшие после обрушения межэтажных деревянных перекрытий пожарные до сих пор на связь не вышли.

Ранее сообщалось, что в городе Иваново около 11.00 начался пожар в цехе по производству перчаток, из здания эвакуировано 80 человек. Позднее пожар распространился на площади 400 квадратных метров, огонь перекинулся на второй этаж трехэтажного здания. Двое пожарных не выходят на связь после обрушения перекрытий цеха. По данным представителя областного главка МЧС РФ, межэтажные перекрытия рухнули в горящем цеху в Иваново незадолго до того, как оттуда перестали выходить на связь двое пожарных.