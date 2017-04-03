Экс-главу тамбовской налоговой службы будут судить по обвинению во взятках

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бывшая руководитель управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области Любовь Кругова пойдет под суд по обвинению в получении взяток, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального УФНС России Любови Круговой", — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина с 2006 по 2013 годы получала от руководства коммерческих организаций взятки и за это не проводила налоговые поверки или при их проведении снижала размеры налогов и штрафных санкций.

Таким образом она получила взятки в виде двух автомобилей, 12 миллионов рублей, земельного участка в Моршанском районе с домом и гаражом. Кроме того, ей построили дом в Сосновском районе и трудоустроили ее родственницу без фактического ее участия в деятельности фирмы.

Во время следствия деньги Круговой на счетах, ее недвижимость и автомобили были арестованы. Женщина находится под домашним арестом.

"Данное уголовное дело ввиду непризнания обвиняемой вины, необходимостью производства сложных криминалистических экспертиз (фоноскопической, портретной), оперативно-розыскных мероприятий, допроса большого количества свидетелей, заявления обвиняемой и ее защитниками многочисленных ходатайств и так далее представляло сложность в расследовании. Вместе с тем, благодаря кропотливой работе и профессионализму следователя по делу собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить его в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.