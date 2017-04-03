В Иваново площадь пожара в производственном цехе выросла до 400 "квадратов"

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Площадь пожара в цеху по изготовлению перчаток в Иваново увеличилась более чем вдвое и достигла 400 квадратных метров, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее Центральный региональный центр МЧС РФ сообщил о пожаре площадью 150 квадратных метров в цеху по изготовлению перчаток по адресу: улица 23-я Линия, дом 13 в Иваново. Из здания было эвакуировано 80 человек. Горящий цех расположен на территории бывшего мебельного комбината.

"Пожар увеличился до 400 квадратных метров с последующим обрушением межэтажного перекрытия между первым и вторым этажами", — сказал собеседник агентства, добавив, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 89 человек.

По его словам, общая площадь обрушение межэтажных деревянных перекрытий составила 300 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 17 единиц техники и 56 человек.