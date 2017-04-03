США
3.043 апреля13:15МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве жителя Череповца признали вменяемым

12:4503.04.2017
01360
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Череповца Сергея Жаркова, обвиняемого в жестоком убийстве женщины и ее 11-летнего сына, а также в изнасиловании другой женщины и разбое, сообщило в понедельник СУСК РФ по Вологодской области, отмечая, что по итогам психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© Fotolia/ Alexandr Blinov
В Липецкой области произошло второе за два дня изнасилование девочек
По версии следствия, 14 сентября 2016 года в Череповце Жарков в поисках денег напал на свою знакомую, которую изнасиловал в ее квартире. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, а мужчина скрылся, похитив мобильный телефон. После этого он посетил квартиру другой знакомой женщины, куда Жаркова впустил ее малолетний ребенок, после этого отправившийся на прогулку. Оттуда, по данным следствия, мужчина похитил фотоаппарат, ювелирные украшения и другое имущество на общую сумму 17 тысяч рублей, после чего решил ограбить одну из квартир на улице Монтклер, где находился 11-летний мальчик со своей матерью. Попросив ребенка открыть дверь под предлогом того, что соседям нужно передать вещи, Жарков, угрожая ножом, потребовал денег, а также, как уточняет следственное управление, вынудил женщину связать ребенку руки.

"Обоим потерпевшим он нанес побои, а также множественные ножевые ранения, от которых женщина и ребенок скончались на месте происшествия. Обвиняемому проведена стационарная комплексная комиссионная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой он признан лицом, способным осознавать характер своих действий в момент совершения преступных деяний и руководить ими. Заключение экспертов позволяет сделать вывод о вменяемости Жаркова", — констатирует СУСК.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda
В Приамурье оправдали обвиняемого в изнасиловании и убийстве ребенка
Жарков обвиняется по статьям "разбой с незаконным проникновением в жилище", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", "изнасилование, соединенное с угрозой убийством", "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", а также "убийство двух лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем", что предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечает областное следственное управление.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена