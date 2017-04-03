Обвиняемого в изнасиловании и убийстве жителя Череповца признали вменяемым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Череповца Сергея Жаркова, обвиняемого в жестоком убийстве женщины и ее 11-летнего сына, а также в изнасиловании другой женщины и разбое, сообщило в понедельник СУСК РФ по Вологодской области, отмечая, что по итогам психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

По версии следствия, 14 сентября 2016 года в Череповце Жарков в поисках денег напал на свою знакомую, которую изнасиловал в ее квартире. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, а мужчина скрылся, похитив мобильный телефон. После этого он посетил квартиру другой знакомой женщины, куда Жаркова впустил ее малолетний ребенок, после этого отправившийся на прогулку. Оттуда, по данным следствия, мужчина похитил фотоаппарат, ювелирные украшения и другое имущество на общую сумму 17 тысяч рублей, после чего решил ограбить одну из квартир на улице Монтклер, где находился 11-летний мальчик со своей матерью. Попросив ребенка открыть дверь под предлогом того, что соседям нужно передать вещи, Жарков, угрожая ножом, потребовал денег, а также, как уточняет следственное управление, вынудил женщину связать ребенку руки.

"Обоим потерпевшим он нанес побои, а также множественные ножевые ранения, от которых женщина и ребенок скончались на месте происшествия. Обвиняемому проведена стационарная комплексная комиссионная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой он признан лицом, способным осознавать характер своих действий в момент совершения преступных деяний и руководить ими. Заключение экспертов позволяет сделать вывод о вменяемости Жаркова", — констатирует СУСК.

Жарков обвиняется по статьям "разбой с незаконным проникновением в жилище", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", "изнасилование, соединенное с угрозой убийством", "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", а также "убийство двух лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем", что предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечает областное следственное управление.