Жительница Татарстана выбросила ребенка из окна после угроз собутыльника

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Жительница Бугульмы выбросила трехлетнего сына из окна, опасаясь расправы со стороны знакомого, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

"Утром 2 апреля 2017 года в городе Бугульме под окнами дома по улице 1-й Переулок обнаружен трехлетний мальчик с признаками падения с высоты, который в настоящее время госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержана 27-летняя мать мальчика – жительница города Лениногорска. По версии следствия, подозреваемая приехала с ребенком в гости к знакомому, с которым была родом из одной деревни. Помимо них в квартире находились еще двое мужчин, с которыми подозреваемая распивала спиртные напитки.

"Затем женщина ушла с ребенком спать в соседнюю комнату. Хозяин проследовал за ней и стал требовать вступить в интимную близость. Получив отказ, он предложил женщине убить либо ее, либо мальчика. Тогда подозреваемая выбросила ребенка из окна четвертого этажа. При этом внизу был большой сугроб, в результате чего ребенок получил незначительные травмы. Соседи, видевшие падение ребенка, забрали его и вызвали медиков", — уточняет ведомство.

Мотивы действий подозреваемой выясняются. В настоящее время решается вопрос о привлечении хозяина квартиры к уголовной ответственности на предмет совершения преступления против половой свободы женщины. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.