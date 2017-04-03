В Иваново загорелся цех по производству перчаток

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Порядка 80 человек эвакуировали в понедельник днем из-за пожара в цеху по изготовлению перчаток в Иваново, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, из здания эвакуировано 80 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, горящий цех расположен на территории бывшего мебельного комбината по адресу: улица 23-я Линия, дом 13. Очаг пожара находится на первом этаже трехэтажного здания.

Как сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону, на месте ликвидации пожара работают 17 единиц техники и 56 человек, в том числе от МЧС России – 13 единиц техники и 43 человека.