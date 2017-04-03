В Югре завели дело на судмедэксперта, подозреваемого в халатности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр — РИА Новости. Следователями в Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта, который подозревается в халатности, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По информации ведомства, судмедэксперт не смог установить причину смерти мужчины, чье тело было обнаружено в мае 2016 года в одном из домов города Югорска. Учитывая, что следствие не исключало версию о криминальном характере смерти мужчины, были организованы эксгумация тела и проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, согласно которой подозрения следователей подтвердились: мужчина погиб от множественных телесных повреждений, нанесенных в область головы и шеи.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза также показала, что первичное исследование тела погибшего было проведено формально – без фактического исследования.

"Недобросовестное и халатное отношение судебно-медицинского эксперта к своим обязанностям способствовало укрывательству особо тяжкого преступления, в связи с чем правоохранительные органы утратили возможность своевременно раскрыть преступление и привлечь виновного к ответственности за его совершение", — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в совершении убийства, доказав его вину, в связи с чем по решению суда мужчина был приговорен к реальному лишению свободы.

Что касается судмедэксперта, то следователи выясняют причины, побудившие врача отнестись халатно к своим обязанностям. "В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, способствовавших его совершению", — резюмирует пресс-служба следственного ведомства.