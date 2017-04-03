В Хабаровском крае зарегистрировали первые лесные пожары

ХАБАРОВСК, 3 апр – РИА Новости. Первые лесные пожары зарегистрированы в понедельник на территории Кур-Урмийского лесничества в Хабаровском крае, в связи с чем во всех лесничествах края начинают работать оперативные штабы по тушению возгораний, сообщает управление лесами правительства.

"Первые лесные пожары зарегистрированы сегодня на территории Кур-Урмийского лесничества в Хабаровском муниципальном районе. В управлении лесами края издан приказ об открытии пожароопасного сезона 2017 года, в соответствие с которым во всех лесничествах края начнут работать оперативные штабы по организации тушения пожаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства края будут осуществлять наземный и спутниковый мониторинг, а сотрудники "Дальневосточной базы авиационной охраны лесов" — авиационную разведку.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в ДФО в этом году уже зарегистрированы в Амурской области, Еврейской АО и Приморском крае.