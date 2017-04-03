Четвертого рыбака из КНДР осудили за нападение на российских пограничников
10:1603.04.2017
(обновлено: 10:18 03.04.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Рыбак из КНДР осужден на 4 года колонии за нападение на российских пограничников, совершенное при задержании северокорейской шхуны осенью 2016 года, сообщает Находкинская транспортная прокуратура.
"Находкинский городской суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина КНДР. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". С учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что осенью 2016 года северокорейское рыбопромысловое судно было задержано в исключительной экономической зоне России в Приморье, при попытке нападения на российских пограничников были ранены девять членов команды судна-нарушителя, один из них скончался. Четверо российских пограничников были травмированы.
Двое рыбаков были осуждены в феврале, суд приговорил их к двум с половиной годам колонии общего режима. Третьего северокорейского рыбака в марте осудили на 4 года колонии общего режима.