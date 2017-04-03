В Москве задержали подозреваемых в аферах с жильем для малоимущих

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве на 160 миллионов рублей с оформлением жилья для малообеспеченных семей, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Александр Князев.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве пресекли хищение денежных средств граждан под предлогом оказания содействия в улучшении жилищных условий для малообеспеченных семей", – сказал Князев, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленница, являясь руководителем агентства недвижимости, представлялась клиентам якобы официальным представителем одной из государственных организаций и предлагала малообеспеченным семьям услуги по подготовке, оформлению документов для получения субсидии и постановки на очередь на получение квартиры.

"Для этого от граждан требовалось отсутствие 100% собственности на территории столицы и внесение на счет денежных средств в сумме от 1,6 до 2 миллионов рублей. В действительности злоумышленница совместно с соучастниками не имела возможностей по предоставлению указанных услуг. Ущерб от противоправной деятельности задержанных превысил 160 миллионов рублей", — отметил представитель столичного главка МВД.

Возбуждено дело о мошенничестве. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, им предъявлено обвинение. Два фигуранта дела помещены под домашний арест, добавили в ведомстве.