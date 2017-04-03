На Дальнем Востоке за сутки полыхали около 30 пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Почти 30 лесных пожаров за последние сутки полыхали на Дальнем Востоке на площади свыше 1 тысячи гектаров, 17 из них ликвидированы, сообщает Департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 16 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, возникших в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 27 очагов на площади 1011 гектаров", — говорится в сообщении.

Из них 15 пожаров полыхали Амурской области на площади 807 гектаров, семь — в Еврейской автономной области (ЕАО) на землях лесного фонда на площади 26 гектаров, пять — в Приморском крае на площади 178 гектаров. На тушении пожаров работали 308 человек, 65 единиц техники. Значительная часть сил и средств задействована в Амурской области, где сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка.

По данным департамента, к утру понедельника ликвидированы 17 возгораний. Остаются действующими 10 пожаров: восемь в Амурской области, шесть из которых локализованные, и два локализованных в ЕАО.

Отмечается, что с начала пожароопасного периода года в ДФО возникли 74 лесных пожара на площади 10 тысяч гектаров. Практически вся площадь, пройденная огнем – 8,5 тысячи гектаров — приходится на ЕАО. По данным управления лесами правительства области, основная причина пожаров в данном регионе — палы сухой травы. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 20 пожаров на площади 167 гектаров.