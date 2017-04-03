Жительница Хабаровского края сломала нос пожилому врачу скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Жительница Комсомольска-на-Амуре, состоящая на учете в психдиспансере, подозревается в том, что сломала нос врачу "скорой помощи", сообщает следственное управление СК России по Хабаровскому краю.

"По версии следствия, 29 марта 2017 года подозреваемая пришла на станцию скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре и устроила скандал: критиковала работу врачей, а также оскорбляла их. Затем она подошла к одному из врачей – 55-летней женщине — и нанесла ей удар кулаком по лицу, причинив травму в виде закрытого перелома костей носа, которая квалифицируется как легкий вред здоровью. Работники скорой помощи вызвали наряд полиции. Злоумышленница была доставлена в отделение", — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемая состоит на учете в психиатрической больнице, ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания, а приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства краевого следственного управления", — сообщает СУСК.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".