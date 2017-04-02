Пожар в жилом доме под Новгородом унес жизни четырех человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в одном из частных домов в городе Пестово, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.

"Днем 2 апреля произошло возгорание одного из частных домов в городе Пестово Новгородской области. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В ходе осмотра места происшествия следователем внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование", — отмечают в следственном управлении.