В Югре столкнулись грузовик и легковушка, погибли четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апр — РИА Новости. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе погибли четыре человека, сообщили РИА Новости региональном управлении МВД.
По информации ведомства, авария произошла в воскресенье около 18.30 по местному времени (16.30 мск) на 36 километре автодороги Сургут — Нижневартовск.
По предварительной версии, озвученной автоинспекторами, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с "Камазом".
"В результате ДТП четыре человека погибли", — констатировали в ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в окружном управлении МЧС рекомендовали водителям в воскресенье воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости в связи с ухудшением погодной ситуации. На этот день в ряде районов Югры было объявлено штормовое предупреждение.
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