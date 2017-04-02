Дадина задержали за одиночный пикет в центре Москвы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Первого осужденного в России за неоднократные нарушения правил проведения митингов Ильдара Дадина в воскресенье задержали в Москве за проведение одиночного пикета, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

"Дадин сейчас находится в Тверском отделении полиции, он задержан за проведение одиночного пикета около здания Петровки, 38. Пока никаких административных материалов на него не составлялось", — сказал защитник.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Двадцать второго февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Ранее стало известно, что защита Дадина пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.