На Триумфальной площади задержали более 30 участников несогласованной акции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полиция задержала 31 человека в ходе несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади в Москве, сообщается в воскресенье на сайте МВД России.
Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участиях в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.