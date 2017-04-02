На Триумфальной площади задержали более 30 участников несогласованной акции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полиция задержала 31 человека в ходе несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади в Москве, сообщается в воскресенье на сайте МВД России.

"В Москве в ходе несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади задержан 31 человек. Все нарушители доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участиях в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.