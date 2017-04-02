В Петербурге задержали одного из участников несогласованного мероприятия

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полицейские задержали одного участника несогласованного мероприятия в Санкт-Петербурге, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД РФ.

"В Санкт-Петербурге задержан один из участников несогласованного мероприятия", — говорится в сообщении.

Ранее представитель пресс-службы ГУМВД Петербурга и Ленинградской области заявил РИА Новости, что не располагает информацией о якобы проходящих в воскресенье в центре города несанкционированных массовых мероприятиях и о задержанных на них гражданах.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете подобные призывы. ГСУСК по Москве возбудил уголовное дело по статье "призывы к массовым беспорядкам". Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.