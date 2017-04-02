В Подмосковье девочка выпала из окна, пытаясь сделать селфи

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка госпитализирована после падения из окна третьего этажа дома в поселке Люберецкого района Подмосковья, она, предположительно, пыталась сделать селфи на фоне открытого окна, сообщает ГСУСК по Московской области.

По данным следователей, в воскресенье в правоохранительные органы Люберецкого района поступила информация о том, что из окна третьего этажа дома на улице Электропоселок поселка Малаховка Люберецкого района выпала девочка.

"По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи) на фоне открытого окна дома. В настоящее время пострадавшая госпитализирована с различными травмами, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту случившегося проводится доследственная проверка. Ведомство также подчеркивает, что с наступлением весенне-летнего сезона учащаются случаи травматизма детей, большая часть которых заканчивается летальным исходом. Сообщается, что наиболее массовый характер имеют случаи падения с высоты из окон. СК призывает взрослых ответственно относиться к безопасности детей в жилых помещениях.