На Колыме спасатели достали тела погибших из провалившейся под лед машины

МАГАДАН, 2 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели достали тела четырех человек, в том числе ребенка, из машины, провалившейся под лед реки Яна на Колыме, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.

ЧП произошло в Ольском округе Колымы: на переправе на автодороге "Магадан-Балаганное-Талон" на реке Яна провалилась машина Toyota Land Cruiser. В МЧС сообщали, что удалось спасти семилетнего ребенка, сейчас он в больнице.

"В результате поисковых мероприятий спасатели МЧС достали тела четырех погибших из затонувшего автомобиля — двух мужчин, женщины и ребенка пяти-шестилетнего возраста", — говорится в сообщении СК.

Проводится доследственная проверка. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа под руководством замглавы СУ СК России по Магаданской области, в нее включены следователи-криминалисты, а также сотрудники МЧС региона, органов внутренних дел.

"В настоящее время выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Будет проверена версия о причинении смерти по неосторожности", — информирует ведомство.