На Колыме четыре человека погибли, провалившись на машине под лед

МАГАДАН, 2 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели и водолазы в воскресенье выехали в Ольский округ Колымы, где на реке Яна провалилась машина и погибли, предположительно, четыре человека; удалось спасти одного ребенка, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
По его словам, на место ЧП выехали спасатели и водолазы, которым предстоит доставать тела, предположительно, четырех погибших.
"Ребенка доставили в больницу в поселок Армань, там ему оказывают психологическую помощь. Очевидцы произошедшего говорят, что автомобиль ушел под лед за считанные секунды, так что спасти кого бы то ни было не было возможности", — добавил собеседник агентства.
Он добавил, что на переправу выехали представители СУ СК России по Магаданской области.
Как отмечает региональное управление МЧС, очевидцы ЧП спасли семилетнего ребенка.