В Чечне задержали седьмого подозреваемого в нападении на часть Росгвардии

ГРОЗНЫЙ, 1 апр — РИА Новости. В Чечне задержан подозреваемый в причастности к нападению на объект воинской части Росгвардии в Наурском районе республики, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении 24 марта боевиков на воинскую часть в Чечне. При отражении нападения были уничтожены шесть террористов.

"Проведенными сотрудниками ОМВД России по Наурскому району мероприятиями задержан и доставлен Ибрагим Д., который дал признательные показания о причастности к группе, состоящей из восьми человек, совершившей преступление в отношении военнослужащих части 3761 140-го Артиллерийского полка войск Национальной гвардии РФ",- заявил собеседник агентства.

По его словам, также установлено, что к совершению данного преступления причастен ещё один местный житель 1992 года рождения. В действиях подозреваемых усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ, проводится проверка, добавил источник.