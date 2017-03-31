Московские следователи проводят проверку после смерти мужчины на путях МЦК

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после смерти мужчины на железнодорожных путях Московского центрального кольца, говорится в сообщении столичного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах говорил, что мужчина погиб в пятницу вечером под колесами поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце на северо-востоке столицы.

"Организована доследственная проверка, к месту трагедии выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.