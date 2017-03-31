СК проверяет инцидент со школьницей, впавшей в кому после укола лидокаина

НОВОСИБИРСК, 31 мар – РИА Новости. Следователи в Омске проверяют информацию о том, что девятилетняя девочка с почечной недостаточностью впала в кому после укола лидокаина, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что проверка проводится по сообщению, размещенному в местных СМИ, о том, что 30 марта в детской городской клинической больнице № 3 проходившая лечение в отделении нефрологии девочка впала в кому.

"По предварительным данным, врач поставил ребенку укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции, в результате чего у девочки началась сильная аллергическая реакция", — сообщили в СК.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося, оценят адекватность проводимого лечения и дадут правовую оценку действиям медработников.