В Москве потушили пожар на оборонном заводе

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Административное здание горело на территории оборонного завода "КБ Точного машиностроения" на юго-западе Москвы, пожар уже потушен, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах столицы.
Обстоятельства выясняются. Отразилось ли ЧП на производственном процессе, пока неясно.
КБточмаш, как указано на сайте предприятия, входит в НПО "Высокоточные комплексы" и занимается созданием системы вооружения в интересах Сухопутных войск, ВМФ, ВКС и РВСН. Среди продукции – танковые комплексы управляемого вооружения "Кобра", зенитные ракетные комплексы "Стрела-10М4" и "Сосна", зенитные артиллерийские комплексы "Пальма" и так далее.