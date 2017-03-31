В Москве потушили пожар на оборонном заводе

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Административное здание горело на территории оборонного завода "КБ Точного машиностроения" на юго-западе Москвы, пожар уже потушен, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах столицы.

"На территории КБточмаш по адресу: улица Введенского, дом 8 – произошло возгорание на первом этаже административного семиэтажного здания. В 17.30 пожар ликвидирован, идет проверка верхних этажей", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства выясняются. Отразилось ли ЧП на производственном процессе, пока неясно.

КБточмаш, как указано на сайте предприятия, входит в НПО "Высокоточные комплексы" и занимается созданием системы вооружения в интересах Сухопутных войск, ВМФ, ВКС и РВСН. Среди продукции – танковые комплексы управляемого вооружения "Кобра", зенитные ракетные комплексы "Стрела-10М4" и "Сосна", зенитные артиллерийские комплексы "Пальма" и так далее.