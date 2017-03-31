Жительницу Тулы три недели держали в подвале, требуя продать свою квартиру

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Трое мужчин в Туле три недели держали свою знакомую в подвале частного дома, требуя продать им ее квартиру, сообщило в пятницу управление СК по региону.

Трое обвиняемых мужчин 1981, 1987 и 1996 годов рождения 6 марта встретили свою 35-летнюю знакомую у магазина. Один из них предложил ей подработать у него дома, на что женщина согласилась, после этого все они вместе отправились в частный дом в поселке Мясново Тулы.

"Зная, что у женщины в собственности имеется квартира, с целью в дальнейшем завладеть недвижимым имуществом, злоумышленники поместили потерпевшую в подвальное помещение, где удерживали до 27 марта 2017 года. Противоправные действия мужчин были пресечены сотрудниками полиции, когда обвиняемые вместе с женщиной пытались оформить необходимые документы для продажи ее квартиры", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы. Все трое фигурантов заключены под стражу.