В Саратове лжесотрудника ФСБ будут судить за попытку мошенничества

САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лжесотрудник ФСБ, который за взятку в 1,5 миллиона рублей обещал потерпевшей добиться отказа в возбуждении дела о хищении средств у страховой компании, предстанет перед судом в Саратове по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила в пятницу областная прокуратура.

По версии следствия, 28-летний Денис Проскуряков в 2015 году путем обмана пытался похитить у 33-летней жительницы Рязани 1,5 миллиона рублей, обещая добиться отказа в возбуждении уголовного дела в отношении нее по результатам проверки о хищении денежных средств страховой компании. Следствие установило, что желая убедить потерпевшую в своих возможностях, обвиняемый представился сотрудником ФСБ и сообщал о наличии у него знакомых в руководстве других силовых структур области.

Однако, по данным прокуратуры, у Проскурякова не было возможности повлиять на решение правоохранительных органов, и при получении первого транша в размере 500 тысяч рублей он был задержан 16 сентября 2015 года.

"Прокурор Саратова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Саратова Дениса Проскурякова… Дело направлено в Ленинский районный суд Саратова для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Проскуряков обвиняется по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.