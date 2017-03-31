В Уфе с мальчиком, который прыгал по крышам, работают психологи

УФА, 31 мар — РИА Новости, Рамиля Салихова. Омбудсмены установили личность мальчика, который снимал то, как он прыгает по крышам многоэтажек, сейчас с юношей работают психологи, сообщила РИА Новости омбудсмен по Башкирии Милана Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, который снимал несовершеннолетний руфер, о том, как он забирается на крышу многоэтажного дома, подходит к ее краю и прыгает на крышу соседнего многоэтажного дома. Подросток на видео соообщал, что он из Уфы. После этого уполномоченный по правам ребенка по Республики Башкортостан Милана Скоробогатова начала проверку.

Она сообщала что, действие предположительно происходило в Демском районе города Уфы.

"Личность ребенка установлена. С ним и с его семьей работают психологи и сотрудники комитета по делам несовершеннолетних", — сообщила агентству Скоробогатова.