На экс-главу района Саратовской области завели шесть дел

САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие возбудило два новых уголовных дела о получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы Марксовского района Саратовской области Олега Тополя, ранее арестованного по обвинению в коррупции; число уголовных дел достигло шести, сообщило в пятницу региональное областное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Тополь получил от представителя поставщика продуктов в детсады и школы в качестве взятки участок общей кадастровой стоимостью более 3,2 миллиона рублей, чтобы получить содействие в погашении долгов по договорам поставок. Следователи также установили, что 22 августа 2016 года Тополь заключил от имени райадминистрации с местным жителем договор купли-продажи участка, зная, что фактическим владельцем земли будет являться сам экс-чиновник.

"В отношении бывшего главы муниципального района Саратовской области возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "получение взятки в особо крупном размере" и "злоупотребление должностными полномочиями", — говорится в сообщении.

Тополь задержан 19 января, а затем арестован. Ранее ему было предъявлено обвинение по четырем уголовным делам, возбужденным по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "превышение должностных полномочий" и "получение взятки в особо крупном размере". Тополю грозит до 15 лет лишения свободы. В период следствия он покинул пост главы района.

Следствие установило, что в 2014 году Тополь предоставил в собственность знакомому участок земли, а в январе текущего года супруга экс-чиновника получила 360 тысяч рублей от продажи части этого участка. Также, по версии СК, в 2014 и 2016 года Тополь получил взятки в виде земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 12,8 миллиона рублей. Также следователи установили, что в 2015 году Тополь требовал от местных бизнесменов пополнять счет одного из фондов района перед выдачей разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.