Минобороны развернет группу беспилотников для борьбы с лесными пожарами

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минобороны России развернет в 2017 году группировку беспилотников на Дальнем Востоке для борьбы с лесными пожарами, сообщили РИА Новости в управлении лесного хозяйства военного ведомства.

"В 2017 году мы планируем совместными усилиями развернуть первую группировку автономных беспилотников в одном из регионов Дальнего Востока, где вопросы раннего обнаружения пожаров стоят очень остро, а использование традиционных методов ограничено особенностями климата, рельефа и инфраструктуры связи", — заявил советник начальника учреждения "Оборонлес" Минобороны России Иван Петров.

Кроме того, возникновение лесных пожаров на территории всей России будет продолжать контролироваться с использованием спутниковых данных.

Для борьбы с лесными пожарами учреждение "Оборонлес" Минобороны России и "Организация Агат", входящая в госкорпорацию "Роскосмос", подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в развитии автоматизированных систем раннего обнаружения пожаров.

В планах совместной деятельности двух ведомств – развитие существующих систем и разработка принципиально новых решений, позволяющих осуществить качественный рывок в борьбе с лесными пожарами. В качестве информационной основы для мониторинга лесных пожаров будет использоваться автоматизированная информационная система "Оборонлес".

По предварительным оценкам, внедрение совместного решения двух ведомств позволит сократить время обнаружения лесного пожара до 30 минут с момента возникновения на площади возгорания от 0,1 гектара, что может стать лучшим результатом на мировом уровне.