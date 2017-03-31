В Махачкале неизвестные пытались поджечь детский сад и ранили охранника

МАХАЧКАЛА, 31 мар — РИА Новости. Двое неизвестных ранили ножом охранника детского сада в Махачкале и пытались устроить поджог, полиция ведет их поиски, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

"По предварительным данным, двое неизвестных примерно в 5.00 мск незаконно проникли на территорию детского сада №56 в Махачкале. В ходе возникшего конфликта между бандитами и охранником последний получил непроникающее ножевое ранение. Неизвестные также пытались устроить поджог, а затем скрылись", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что охранник получил легкое ранение, с которым был доставлен в местную больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

"На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливается сумма нанесенного ущерба. Возбуждено уголовное дело", — отметил представитель ведомства.