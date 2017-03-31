В Башкирии возбудили дело против няни, подозреваемой в избиении ребенка

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против няни, подозреваемой в систематических побоях малолетнего мальчика в Республике Башкортостан, говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее на сайте местного телевидения появилось видео, на котором женщина избивает малыша, насильно укладывает его спать и часами игнорирует его плач. Автор сюжета утверждает, что скрытая видеозапись сделана родителями ребенка, а на видео запечатлена няня.

"По результатам доследственной проверки информации СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы города Уфы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что с ноября 2016 по март 2017 года подозреваемая систематически избивала ребенка и причиняла ему психические и физические страдания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой. Расследование дела продолжается.