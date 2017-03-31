Под Курском школа несколько лет работала без водопровода

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Следственные органы в Курской области возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что в одной из сельских школ до сих пор отсутствует водопровод, а туалет находится на улице, сообщило СУ СКР по региону в пятницу.

Следственные органы проверили Веретенинскую среднюю школу Железногорского района после публикаций в СМИ и сделали вывод, что руководство учреждения ненадлежащим образом исполняло свои служебные обязанности.

"В результате в указанном учебном заведении на протяжении нескольких лет отсутствует водопровод, неотапливаемый туалет находится на улице, что в зимний период может приводить к заболеванию обучающихся в нем школьников", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о халатности. "В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также виновных в сложившейся ситуации должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается", — уточняет следственное управление.

Местные СМИ сообщили, что в школе учатся чуть более 30 детей. Туалет находится в 80 метрах от школы, по одной кабинке для мальчиков и девочек, и детям часто приходится ждать очереди на улице. В школе нет также газа, отопление электрическое. В публикациях отмечается, что руководство школы обращалось к властям с просьбой организовать удобства в школе.