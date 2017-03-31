Суд в Липецке закрыл две страницы в соцсети, пропагандирующие суицид

ВОРОНЕЖ, 31 мар — РИА Новости. Суд в Липецкой области закрыл по требованию прокуратуры две страницы в социальной сети "ВКонтакте", которые пропагандировали суицид среди несовершеннолетних, сообщает в пятницу надзорное ведомство по региону.
"В рамках мониторинга информационно-телекоммуникационной сети интернет прокуратура Правобережного района Липецка выявила сайты, содержащие в свободном доступе информацию, которая может формировать у несовершеннолетних установку на суицидальное поведение", — говорится в сообщении.
Прокурор обратился в Правобережный суд с требованием внести выявленные интернет-ресурсы в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.
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Ранее в соседней Воронежской области суд заблокировал по иску прокуратуры сайт по предоставлению услуг киллера, "работающего" на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Вход на страницу сайта был свободным, регистрация пользователей для доступа не требовалась.