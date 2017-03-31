Суд в Липецке закрыл две страницы в соцсети, пропагандирующие суицид

ВОРОНЕЖ, 31 мар — РИА Новости. Суд в Липецкой области закрыл по требованию прокуратуры две страницы в социальной сети "ВКонтакте", которые пропагандировали суицид среди несовершеннолетних, сообщает в пятницу надзорное ведомство по региону.

Ранее по требованию липецкой прокуратуры суд принимал решения о закрытии сайта о способах самоубийства, сайтов со способами изготовления взрывных устройств, а также блокировки доступа к более чем 90 сайтам с экстремистскими материалами.

"В рамках мониторинга информационно-телекоммуникационной сети интернет прокуратура Правобережного района Липецка выявила сайты, содержащие в свободном доступе информацию, которая может формировать у несовершеннолетних установку на суицидальное поведение", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости официальный представитель прокуратуры области, речь шла о закрытии двух страниц сети "ВКонтакте", которые, по его словам, содержали информацию, пропагандирующую смерть и причинение вреда своему здоровью".

Прокурор обратился в Правобережный суд с требованием внести выявленные интернет-ресурсы в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

"Требования прокурора удовлетворены: судебные решения для исполнения направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации", — отмечает надзорное ведомство. Представитель прокуратуры пояснил РИА Новости, что решение о закрытии одной страницы суд принял 28 марта, второй — 29 марта. В настоящий момент обе страницы закрыты.

Ранее в соседней Воронежской области суд заблокировал по иску прокуратуры сайт по предоставлению услуг киллера, "работающего" на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Вход на страницу сайта был свободным, регистрация пользователей для доступа не требовалась.