Под Тамбовом сбитый водителем полицейский остановил его выстрелом в колесо

ВОРОНЕЖ, 31 мар — РИА Новости. Инспектор ДПС попал в больницу в Тамбовской области после того, как отказавшийся остановиться нетрезвый водитель сбил его и провез на капоте своей машины, но был остановлен выстрелом в колесо, сообщает в пятницу региональное управление МВД.
"В результате наезда, инспектор ДПС, оказавшись на капоте автомобиля, продолжил требовать, чтобы нарушитель остановился. Однако требованиям инспектора водитель не подчинился и продолжил движение… Полицейский сделал предупредительный выстрел вверх и далее выстрелил в колесо автомобиля", — говорится в сообщении.
В итоге водитель задержан и, как выяснилось, он оказался нетрезв. Полицейский был госпитализирован с "многочисленными телесными повреждениями".
По факту обоснованности применения оружия проводится служебная проверка.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по факту случившегося проводится процессуальная проверка, в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным регионального СУСК РФ, сотрудник полиции получил ушибы и серьезную травму головы, угрозы его жизни нет.