Под Тамбовом сбитый водителем полицейский остановил его выстрелом в колесо

ВОРОНЕЖ, 31 мар — РИА Новости. Инспектор ДПС попал в больницу в Тамбовской области после того, как отказавшийся остановиться нетрезвый водитель сбил его и провез на капоте своей машины, но был остановлен выстрелом в колесо, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

Инцидент произошел в 00.30 мск 31 марта в городе Мичуринск. Сотрудник местного ГИБДД во время несения службы попытался остановить автомобиль, однако водитель отказался подчиниться требованиям инспектора, совершив наезд на полицейского.

"В результате наезда, инспектор ДПС, оказавшись на капоте автомобиля, продолжил требовать, чтобы нарушитель остановился. Однако требованиям инспектора водитель не подчинился и продолжил движение… Полицейский сделал предупредительный выстрел вверх и далее выстрелил в колесо автомобиля", — говорится в сообщении.

В итоге водитель задержан и, как выяснилось, он оказался нетрезв. Полицейский был госпитализирован с "многочисленными телесными повреждениями".

По факту обоснованности применения оружия проводится служебная проверка.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по факту случившегося проводится процессуальная проверка, в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным регионального СУСК РФ, сотрудник полиции получил ушибы и серьезную травму головы, угрозы его жизни нет.