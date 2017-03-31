Жительница Чувашии пойдет под суд за побои детей, недосмотревших за утятами

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жительница Чувашии, которая подозревается в том, что избивала и таскала за волосы трех приемных детей из-за оценок в школе и недосмотра за утятами, пойдет под суд, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Вурнарского района. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2012 по август 2016 года в одном из сельских населенных пунктов Вурнарского района обвиняемая неоднократно наносила побои троим приемным детям: двум девочкам, 1999 и 2004 годов рождения и одному мальчику 2005 года рождения, которые между собой были родными сестрами и братом.

В частности, по данным СК, злоумышленница наносила им побои ремнем, палкой, пластмассовой вешалкой для одежды, ракеткой для игры в бадминтон, заставляла стоять оголенными коленями на горохе, девочек таскала за волосы. Ведомство уточняет, что причинами такого отношения к детям служили неопрятная одежда, неудовлетворительные оценки в школе, недосмотр за двумя утятами, которые скончались. Вследствие этого, утверждает СК, двое младших детей убежали из дома, но вскоре были обнаружены сотрудниками полиции.

Потерпевшие были определены в эту приемную семью в июне 2012 года и приходятся обвиняемой племянниками.