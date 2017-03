Магазины в Приморье вернули поставщику жвачку с опасными заданиями

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Светлана Задёра. Магазины в Приморье изъяли из продажи и отправили поставщику жевательную резинку, на внутренней упаковке которой содержатся призывы к опасным действиям, сообщила РИА Новости в пятницу замдиректора департамента лицензирования и торговли Приморья Татьяна Шивыдкина.

Ранее департамент лицензирования и торговли Приморского края направил обращения в адрес почти 2,5 тысячи предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара. За две недели проверены 156 предприятий розничной торговли, жевательная резинка выявлена в десяти магазинах. Как сообщает краевое СУСК РФ, по данной информации проводится доследственная проверка.

"Торговые предприятия очень активно включились в эту работу. К нам сразу стали поступать ответы от предприятий, что они приостановили реализацию такой продукции. На сегодняшний день предприятия возвратили поставщику такую продукцию на территорию края. Компания-поставщик собирает такую продукцию от предприятий торговли и, по информации на сегодняшний день, возвращает производителю на территорию Российской Федерации — это Санкт-Петербург", — сказала Шивыдкина.

По ее словам, Роспотребнадзор, УВД и Роскомнадзор со своей стороны также предпринимают действия, направленные на недопущение реализации такой продукции.

"Департамент лицензирования и торговли со своей стороны проводил мониторинг за выполнением рекомендаций. Действительно, предприятия изъяли жвачку из оборота. Мы за эти две недели нашли только в девяти предприятиях торговли в городе Владивостоке и одном предприятии в городе Артеме такую продукцию в реализации и тоже рекомендовали убрать из оборота. Предприятия это сделали практически на наших глазах. Мер принимать нам не пришлось, все предприятия это сделали по нашей рекомендации самостоятельно", — отметила Шивыдкина.

Ранее в различных регионах России — на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге, Астрахани — начались проверки магазинов на наличие жевательных резинок "Five. Правда или действие" производителя Wrigley. Компания заявила, что изымает из продажи жевательную резинку Five, вызвавшую подозрения у потребителей, в продаже остались незначительные партии этого товара. Кроме того, как отметила представитель Wrigley, на всех информационных площадках бренда Five была размещена дополнительная информация, призывающая к обдуманному и безопасному поведению при выполнении заданий.