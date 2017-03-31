В Саратове задержали организаторов "подставных" ДТП

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Группа злоумышленников, которая инсценировала ДТП, чем нанесла ущерб страховщикам в более чем на 110 миллионов рублей, задержана в Саратове, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержана группа лиц, которые инсценировали ДТП с целью получения незаконных выплат по договорам страхования. Подозреваемыми была разработана преступная схема, к реализации которой привлечено более 6 активных участников, в том числе близкие родственники. Организаторы привлекали третьих лиц, на чье имя приобретали автомобили представительского класса, а также лиц, участвовавших в инсценировке ДТП в качестве водителей", — рассказала Волк.

По ее словам, на автомобили злоумышленники заранее устанавливали запасные части с уже имеющимися повреждениями, либо специально наносились повреждения, якобы причиненные неустановленными лицами.

Всего установлено участие более 86 различных автомобилей дорогостоящих марок. Действиями подозреваемых страховым компаниям был причинен ущерб на общую сумму более 110 миллионов рублей, добавила Волк.