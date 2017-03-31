В Кемеровской области из-за ветра остались без света жители пяти районов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Почти 15 тысяч бытовых потребителей в Кемеровской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра и дождя, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Отмечается, что 31 марта с 01.00 в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 22 метров в секунду) происходят аварийные отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Сибири").

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Кемеровском, Беловском, Новокузнецком, Промышленновском и Ленинском районах (около 14,9 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 8,7 МВт", — сообщает Минэнерго РФ.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 59 бригад в составе 160 человек и 33 единицы специальной техники.

Кроме того, в Красноярском крае без электроснабжения по состоянию на 8.00 мск оставалось около 10 тысяч бытовых потребителей. Мощность отключенных потребителей – 5,7 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 23 бригады в составе 61 человека и 34 единицы специальной техники.

Электросетевыми компаниями (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Сибири" и филиал ПАО "МРСК Сибири" – "Красноярскэнерго") проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.