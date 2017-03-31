В Красноярском крае опекун получил 12 лет за убийство пятилетней девочки

КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. Опекуна в Красноярском крае осудили на 12 лет за истязания и убийство пятилетней девочки, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

"В Красноярском крае опекун осуждена к 12 годам лишения свободы за истязания и убийство пятилетней девочки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012 году 42-летняя женщина была назначена опекуном двух малолетних сестер в возрасте четырех и пяти лет. К этому времени она вырастила собственных детей и имела внуков. СК отмечает, что с августа по сентябрь 2013 года опекун в своем доме систематически била пятилетнюю девочку. Судебные медики насчитали на теле ребенка не менее 55 травм.

Следствие отмечает, что 3 сентября того же года во время прогулки сестры измазались в грязи. После этого, утверждает СК, женщина в бане наклонила голову старшего ребенка в таз с замоченным бельем и удерживала в таком положении до наступления смерти. После произошедшего младшую девочку изъяли у опекуна.

В ведомстве сообщили, что осужденная вину отрицала. По данным СК, женщина утверждала, что девочка получила травмы во время ссор с сестрой и утонула сама.

Следствие отмечает, что приговор в отношении опекуна вступил в законную силу. Осужденную обязали не выезжать за пределы муниципального образования, в котором она будет проживать после отбывания лишения свободы.