Ъ: Генпрокуратура проверила работу Минтранса

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Генпрокуратура проверила, как Минтранс выполнил работу, связанную с передачей Росавиации полномочий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по сертификации авиатехники, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Генпрокурор Юрий Чайка пришел к выводу, что за полтора года после того решения правительства Минтранс так и не издал нормативные акты, которые позволили бы Росавиации выполнять новые функции.
По словам собеседников издания, в результате производители вынуждены дублировать заявки на сертификацию в Росавиации и МАК, у которого уже фактически нет таких полномочий. В 2016 году МАК выдал ОАК 13 сертификатов на авиатехнику, опасаясь срыва поставок за рубеж SSJ100 на сумму более миллиарда долларов. Собеседники "Ъ" отметили, что Чайка уже сообщил о ситуации президенту Владимиру Путину и попросил обязать правительство принять меры для ускорения процесса. В Минтрансе, МАК и Росавиации на запросы газеты не ответили, в Генпрокуратуре обсуждать вопрос отказались.
В ноябре правительство передало функции МАК по сертификации разработчиков и изготовителей, полученные Минпромторгом в ноябре 2015 года, Росавиации.