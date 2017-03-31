Уральского рецидивиста "Паровоза" будут судить за убийство собутыльников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Уральский рецидивист, известный по кличке "Паровоз", пойдет под суд по обвинению в убийстве четырех собутыльников, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.
Глава пресс-службы пояснял, что преступник сбросил тела в подпол, после чего поджег частный дом, в котором все произошло, и скрылся. Позже его задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство четырех лиц" и "умышленное уничтожение чужого имущества".
"Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — уточняет ведомство.
По данным прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он вменяем.