Уральского рецидивиста "Паровоза" будут судить за убийство собутыльников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Уральский рецидивист, известный по кличке "Паровоз", пойдет под суд по обвинению в убийстве четырех собутыльников, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области сообщал, что 26 декабря в поселке Монетный, расположенном около города Березовский, 46-летний трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист, известный в криминальных кругах по кличке "Паровоз", поругался со своими четырьмя собутыльниками и убил их. По данным Горелых, жертвами "Паровоза" стали две женщины и двое мужчин в возрасте от 44 до 67 лет.

Глава пресс-службы пояснял, что преступник сбросил тела в подпол, после чего поджег частный дом, в котором все произошло, и скрылся. Позже его задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство четырех лиц" и "умышленное уничтожение чужого имущества".

"Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — уточняет ведомство.

По данным прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он вменяем.