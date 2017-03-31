Слесарь, избивший фельдшера в Омске, был сильно пьян и уснул на улице

НОВОСИБИРСК, 31 мар – РИА Новости. Сорокалетний слесарь, который в Омске подозревается в избиении фельдшера скорой помощи, в тот день уснул на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, и неотложку мужчине вызвали прохожие, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в управлении СК по региону сообщили, что вечером 24 марта от диспетчера скорой медицинской помощи поступил сигнал о том, что бригаде скорой угрожает опасность. Сигнал незамедлительно был передан экипажу группы вневедомственной охраны, которая задержала нетрезвого пациента, несколько раз ударившего фельдшера, и передала полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "нанесение побоев из хулиганских побуждений".

"По предварительным данным, полученным в ходе опросов очевидцев, 24 марта 2017 года 40-летний слесарь, возвращаясь домой с дня рождения родственника в сильной степени алкогольного опьянения, уснул на остановке общественного транспорта возле дома №1 на улице Коммунальная в Омске. Видя его бессознательное состояние, учитывая холодную погоду и беспокоясь о его жизни и здоровье, прохожие вызвали мужчине бригаду скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Когда приехавшие по вызову врач и фельдшер завели мужчину в машину скорой помощи, он стал буянить, толкал медработников и несколько раз ударил одного из них. Экипаж скорой вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали дебошира.

В четверг следственные органы СК РФ по Омской области приняли к своему производству уголовное дело, которое возбудили полицейские. Ход следствия контролирует прокуратура.