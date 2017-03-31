В Красноярске двухлетний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа

КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. В Красноярске проводят доследственную проверку в связи с гибелью ребенка, выпавшего из окна пятого этажа, сообщает управление Следственного комитета по краю.

"По предварительным данным, 30 марта около 17 часов семья, в которой воспитывалось трое детей, находилась в квартире, расположенной на улице Кутузова в Красноярске. Двухлетняя девочка, находясь в комнате, где не было взрослых, перебралась из кроватки на подоконник и выпала из окна пятого этажа, которое было открыто для проветривания", — говорится в сообщении.

Девочку доставили в реанимацию, однако она скончалась в тот же день.

Следователи проводят проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, после этого примут процессуальное решение.