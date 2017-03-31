Ученый заверил, что повторные землетрясения на Камчатке не опасны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Сотни небольших землетрясений на востоке Камчатки, которые со среды фиксируются в районе залива Озерной, являются естественным процессом, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду в районе залива Озерной на восточном побережье Камчатки. Оно ощущалось в четырех поселках Усть-Камчатского района силой от 2 до 6 баллов. В настоящее время геофизики фиксируют сотни небольших землетрясений в том же районе, самое сильное из них произошло утром в пятницу и ощущалось в поселках Усть-Камчатск и Козыревск силой 3-4 балла. Землетрясения не привели к жертвам и разрушениям.

"Это нормальные события в данной обстановке. Развивается афтершоковый процесс сильного землетрясения, которое произошло несколько дней назад. И такие толчки ощутимые могут повторяться еще некоторое время. Опасности они не несут, и крайне маловероятно, что произойдет что-то более сильное. Можно один-два еще таких афтершоков ощущаемых ждать", — сказал Чебров.

Он пояснил, что после основного землетрясения, произошедшего в среду, происходит перераспределение напряжений в земной коре, которые соответствующим образом снимаются в ходе афтершокового процесса.

"То есть все это вместе — это единый процесс. Землетрясение и афтершоковый рой — это проработка очага. Это абсолютно нормально. Было бы хуже, если бы афтершоков не было. Вот это было бы очень подозрительно", — добавил Чебров.