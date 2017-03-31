Верховный суд оставил в силе приговор за ввоз в Россию "синтетики"

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор Приморского краевого суда двум иностранцам, которых признали виновными в попытке ввезти из КНР в Россию под видом сахара более 18 килограммов синтетических наркотиков на 40 миллионов рублей.

Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья, приговор вынесен в конце декабря 2016 года, а преступление совершено в июле 2015 года.

"Фигуранты в ручной клади под видом сахара пытались ввезти на территорию Российской Федерации партию синтетических наркотических средств, равную примерно 60 тысячам разовых доз, для дальнейшего распространения. Они были задержаны в зале таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни", — сказал собеседник.

По его словам, стоимость обнаруженной партии на рынке сбыта наркотиков составляла порядка 40 миллионов рублей. Приморский краевой суд приговорил двоих иностранцев к 16,5 года и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

"Не согласившись с приговором краевого суда, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Суд второй инстанции не нашел оснований для изменения состоявшегося судебного решения, признав доводы защиты необоснованными", — отметил собеседник.