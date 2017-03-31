На Камчатке новое землетрясение не вызвало разрушений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Спасатели не обнаружили каких-либо повреждений зданий, которые могли быть вызваны произошедшим на Камчатке землетрясением, сообщили в краевом главке МЧС.

Очередное землетрясение, на этот раз магнитудой 6,1, произошло в районе залива Озерной на восточном побережье Камчатки в пятницу утром по местному времени. Подземные толчки ощущались в поселках Ключи и Усть-Камчатск – силой до 3-4 баллов.

"Оперативные группы спасателей завершили обследование зданий в местных населенных пунктах. Строения не пострадали. Трещин и прочих повреждений на них нет", — отметил представитель спасательного ведомства.

Жертв и пострадавших в результате землетрясения также нет.

Уже сотни сейсмических событий зафиксировали геофизики на восточном побережье Камчатки после сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в среду в районе залива Озерной. В поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района подземные толчки ощущались силой от 2 до 6 баллов. Землетрясения не привели к жертвам и разрушениям.