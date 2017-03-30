Суд в Перми приговорил гражданина Китая к 6 годам за попытку дать взятку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Перми приговорил гражданина Китая за попытку дать взятку сотруднику регионального УФСБ к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 24 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура Пермского края.

По материалам дела, в ноябре 2016 года миграционная служба приняла решение о депортации подсудимого и закрытии ему въезда в Россию на три года. По информации прокуратуры, иностранец, не желая возвращаться на родину, решил дать взятку сотруднику УФСБ России по Пермскому краю в размере 600 тысяч рублей "за удаление информации о закрытии ему въезда в РФ из информационных центров МВД России".

Сотрудник УФСБ сообщил о поступившем ему "предложении" в правоохранительные органы, после чего "при попытке передачи денежных средств иностранец был задержан", добавляет прокуратура.

"Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина Китайской Народной Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, пункта "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере)… Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к наказанию в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки — 24 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Сумма взятки в размере 600 тысяч рублей конфискована в пользу государства, отмечает прокуратура.